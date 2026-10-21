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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: HENSOLDT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HENSOLDT lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,484 EUR gegenüber 0,100 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,02 Prozent auf 680,9 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 592,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,770 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 2,83 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,46 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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