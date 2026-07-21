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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Herbalife legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Herbalife wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,536 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Herbalife noch 0,480 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Herbalife nach den Prognosen von 3 Analysten 1,31 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,26 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 5,24 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 5,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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