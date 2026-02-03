Herbalife Aktie

Herbalife für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DNX7 / ISIN: KYG4412G1010

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Herbalife zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Herbalife wird voraussichtlich am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,477 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Herbalife ein EPS von 1,74 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,05 Prozent auf 1,24 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 USD, gegenüber 2,50 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 5,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,99 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Herbalife Ltd.

Analysen zu Herbalife Ltd.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Herbalife Ltd. 14,60 -1,05% Herbalife Ltd.

