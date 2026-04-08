Heritage Financial Aktie

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WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Heritage Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Heritage Financial wird voraussichtlich am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,313 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Heritage Financial noch 0,400 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 80,5 Millionen USD gegenüber 81,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,96 Prozent.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 349,7 Millionen USD, gegenüber 336,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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