Erste Schätzungen: Heritage Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Heritage Financial wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,445 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,61 Prozent erhöht. Damals waren 0,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Heritage Financial in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 86,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 80,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,06 USD je Aktie, gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 342,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 336,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at