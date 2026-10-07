Heritage Financial Aktie

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WKN: 923691 / ISIN: US42722X1063

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Heritage Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Heritage Financial lässt sich voraussichtlich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Heritage Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,487 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Heritage Financial nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 86,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 87,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,96 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 335,7 Millionen USD, gegenüber 336,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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