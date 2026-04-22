Erste Schätzungen: Heritage Global stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Heritage Global lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,028 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,67 Prozent verringert. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Heritage Global in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 13,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,163 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 55,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at