Erste Schätzungen: Heritage Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Heritage Global präsentiert in der voraussichtlich am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,033 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Heritage Global noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Heritage Global in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,68 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 12,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,145 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,140 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 52,0 Millionen USD, gegenüber 45,4 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at