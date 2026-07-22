Heritage Global Aktie
WKN DE: A1W4U6 / ISIN: US42727E1038
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Heritage Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Heritage Global wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,038 USD. Das entspräche einer Verringerung von 52,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 USD erwirtschaftet wurden.
Heritage Global soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,155 USD je Aktie, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 55,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 51,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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