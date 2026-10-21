Heritage Global Aktie
WKN DE: A1W4U6 / ISIN: US42727E1038
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Heritage Global veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Heritage Global wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen, dass Heritage Global für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,028 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
Heritage Global soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,363 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 53,2 Millionen USD, gegenüber 51,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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