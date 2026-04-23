Heritage Insurance Holdings Aktie
WKN DE: A113GG / ISIN: US42727J1025
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Heritage Insurance präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Heritage Insurance lässt sich voraussichtlich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Heritage Insurance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Heritage Insurance im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,990 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,83 Prozent auf 215,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Heritage Insurance noch 211,5 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,62 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 6,32 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 887,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 847,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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