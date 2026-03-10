Herman Miller Aktie

Herman Miller für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863205 / ISIN: US6005441000

10.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Herman Miller zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Herman Miller öffnet voraussichtlich am 25.03.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,450 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Herman Miller noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Herman Miller 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 942,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Herman Miller 876,2 Millionen USD umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,540 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,85 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,67 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Herman Miller Inc. 16,50 0,61% Herman Miller Inc.

