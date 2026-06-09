Erste Schätzungen: Herman Miller zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Herman Miller wird voraussichtlich am 24.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,514 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Herman Miller in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 973,9 Millionen USD im Vergleich zu 961,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber -0,540 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 3,81 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,67 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at