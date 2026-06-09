Herman Miller Aktie

Herman Miller für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863205 / ISIN: US6005441000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.06.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Herman Miller zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Herman Miller wird voraussichtlich am 24.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,514 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Herman Miller in dem im Mai abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 973,9 Millionen USD im Vergleich zu 961,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber -0,540 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 3,81 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,67 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Herman Miller Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Herman Miller Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Herman Miller Inc. 12,30 -2,38% Herman Miller Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:30 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23
07.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 23: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Zweifel und Lage in Nahost: US-Börsen beenden Handel uneinig -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt mit roten Vorzeichen -- Börsen in Asien zum Handelsende mit kräftigen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickelten sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen