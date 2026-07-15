Hershey Aktie
WKN: 851297 / ISIN: US4278661081
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hershey legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hershey wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,64 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,61 Milliarden USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,43 USD je Aktie, gegenüber 4,34 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 12,25 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 11,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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