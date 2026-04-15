Erste Schätzungen: Hershey stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hershey lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hershey die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,04 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hershey 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,02 Milliarden USD – ein Plus von 7,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hershey 2,81 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,40 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,34 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,25 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at