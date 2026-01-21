Erste Schätzungen: Hershey stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hershey äußert sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,40 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 64,29 Prozent verringert. Damals waren 3,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,98 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,89 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,00 USD aus, während im Fiskalvorjahr 10,92 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11,58 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 11,20 Milliarden USD.

