Erste Schätzungen: Hertz Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hertz Global wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,522 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,560 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,00 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,849 USD im Vergleich zu -9,340 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 8,48 Milliarden USD, gegenüber 9,05 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at