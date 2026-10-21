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WKN DE: A3CSN0 / ISIN: US42806J7000

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hertz Global stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hertz Global stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,247 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hertz Global noch 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,62 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,778 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,410 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,19 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,50 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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