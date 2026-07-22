Hertz Global Holdings Aktie
WKN DE: A3CSN0 / ISIN: US42806J7000
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hertz Global vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Hertz Global wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hertz Global im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,208 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,950 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 3,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,877 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,410 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 9,10 Milliarden USD, gegenüber 8,50 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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