Erste Schätzungen: Hesai Group (B) (spons ADRs) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hesai Group (B) (spons ADRs) öffnet voraussichtlich am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,558 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 856,1 Millionen CNY für Hesai Group (B) (spons ADRs), nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 97,7 Millionen USD erzielt wurde.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,44 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 4,36 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 421,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at