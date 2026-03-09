Hesai Group Aktie

Hesai Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D6RC / ISIN: US4280501085

09.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hesai Group (B) (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hesai Group (B) (spons ADRs) lädt voraussichtlich am 24.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 CNY gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,07 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 100,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,79 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 25 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,15 Milliarden CNY, gegenüber 288,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

