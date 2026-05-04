Hesai Group Aktie
WKN DE: A3D6RC / ISIN: US4280501085
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04.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hesai Group (B) (spons ADRs) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hesai Group (B) (spons ADRs) äußert sich voraussichtlich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,063 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 665,8 Millionen CNY, was einem Umsatz von 72,2 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,82 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 4,39 Milliarden CNY, gegenüber 421,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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