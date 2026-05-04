Hesai Group Registered b Aktie

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WKN DE: A3D6RD / ISIN: KYG4417G1064

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hesai Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hesai Group Registered B äußert sich voraussichtlich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,095 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hesai Group Registered B noch ein Verlust pro Aktie von -0,140 HKD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 761,3 Millionen HKD – das wäre ein Zuwachs von 35,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 561,6 Millionen HKD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 26 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,33 HKD, gegenüber 3,40 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten im Durchschnitt 4,99 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 3,28 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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