Erste Schätzungen: Hesai Group Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hesai Group Registered B wird voraussichtlich am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,739 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,590 HKD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 54,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 587,0 Millionen HKD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hesai Group Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 905,3 Millionen HKD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,37 HKD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,860 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,53 Milliarden HKD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,25 Milliarden HKD im Vorjahr.

