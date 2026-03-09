Erste Schätzungen: Hesai Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hesai Group Registered B stellt voraussichtlich am 24.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,32 HKD je Aktie gegenüber 1,24 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 49,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,17 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 778,4 Millionen HKD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,07 HKD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,860 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 3,50 Milliarden HKD, gegenüber 2,25 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

