Hesai Group Registered b Aktie

Hesai Group Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: KYG4417G1148

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hesai Group Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hesai Group Registered B wird voraussichtlich am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,622 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hesai Group Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 HKD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 762,2 Millionen HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 977,3 Millionen HKD aus.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,94 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,420 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,03 Milliarden HKD, gegenüber 3,28 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hesai Group Registered Shs -B- Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu Hesai Group Registered Shs -B- Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hesai Group Registered Shs -B- Reg S 0,00 0,00% Hesai Group Registered Shs -B- Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich in Rot - KOSPI bricht ein
Die Börsen in Fernost tendieren am Montag überwiegend tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen