Erste Schätzungen: Hesai Group Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hesai Group Registered B wird voraussichtlich am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,622 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hesai Group Registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 HKD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 762,2 Millionen HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 977,3 Millionen HKD aus.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,94 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,420 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,03 Milliarden HKD, gegenüber 3,28 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at