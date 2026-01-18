Erste Schätzungen: Hess Midstream LP Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hess Midstream LP Registered A stellt voraussichtlich am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,34 Prozent auf 417,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 395,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,77 USD je Aktie, gegenüber 2,49 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,64 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at