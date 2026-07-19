Erste Schätzungen: Hess Midstream LP Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hess Midstream LP Registered A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,677 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hess Midstream LP Registered A noch 0,740 USD je Aktie eingenommen.

Hess Midstream LP Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 396,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 414,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD, gegenüber 2,86 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,62 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at