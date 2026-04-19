Hess Midstream LP Registered a Aktie

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WKN DE: A2PW8P / ISIN: US4281031058

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hess Midstream LP Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hess Midstream LP Registered A wird sich voraussichtlich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen, dass Hess Midstream LP Registered A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,667 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Hess Midstream LP Registered A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 389,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 382,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,86 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,61 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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