Erste Schätzungen: Hewlett Packard Enterprise gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hewlett Packard Enterprise wird voraussichtlich am 04.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,581 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,90 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,93 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 34,52 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 30,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at