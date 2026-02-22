Erste Schätzungen: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse

Hewlett Packard Enterprise wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,586 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,43 Prozent auf 9,33 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,040 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 40,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 34,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at