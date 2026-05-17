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17.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hewlett Packard Enterprise stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hewlett Packard Enterprise wird voraussichtlich am 01.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,534 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise noch ein Verlust pro Aktie von -0,820 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hewlett Packard Enterprise in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 9,77 Milliarden USD im Vergleich zu 7,59 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber -0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 40,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,33 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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