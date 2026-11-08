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08.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hewlett Packard Enterprise stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hewlett Packard Enterprise wird voraussichtlich am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 47,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,39 Milliarden USD gegenüber 9,73 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,83 USD im Vergleich zu -0,040 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 46,60 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 34,33 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net

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