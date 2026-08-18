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18.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hewlett Packard Enterprise verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hewlett Packard Enterprise öffnet voraussichtlich am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,924 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hewlett Packard Enterprise nach den Prognosen von 15 Analysten 11,93 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 29,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,20 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,42 USD aus. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 44,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 34,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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