Hexagon AB Aktie
WKN DE: A2PDZF / ISIN: US4282631070
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hexagon (ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hexagon (ADRs) wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,109 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 55,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,06 Prozent auf 1,50 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,498 USD im Vergleich zu 0,260 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 6,39 Milliarden USD, gegenüber 6,12 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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