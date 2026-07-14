Hexagon AB Aktie
WKN DE: A2PDZF / ISIN: US4282631070
|
14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hexagon (ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse
Hexagon (ADRs) wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hexagon (ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 22,17 Prozent auf 1,21 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,348 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,260 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,66 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,12 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hexagon AB (ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Hexagon (ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Hexagon (ADRs) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Hexagon (ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|Ausblick: Hexagon (ADRs) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Hexagon (ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Hexagon AB (ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Hexagon AB (ADRs)
|6,80
|-1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vorwiegend schwächer
In Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach unten.