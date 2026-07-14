Erste Schätzungen: Hexagon (ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Hexagon (ADRs) wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hexagon (ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 22,17 Prozent auf 1,21 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,348 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,260 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,66 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,12 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at