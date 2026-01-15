Hexagon AB Aktie

Hexagon AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDZF / ISIN: US4282631070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hexagon (ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hexagon (ADRs) wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,126 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon (ADRs) 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hexagon (ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden USD im Vergleich zu 1,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,473 USD, gegenüber 0,410 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 6,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,84 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hexagon AB (ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Hexagon AB (ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hexagon AB (ADRs) 9,75 -1,02% Hexagon AB (ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex abgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen