Erste Schätzungen: Hexagon (ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hexagon (ADRs) wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,126 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon (ADRs) 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hexagon (ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden USD im Vergleich zu 1,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,473 USD, gegenüber 0,410 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 6,35 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,84 Milliarden USD generiert wurden.

