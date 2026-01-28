Hexagon Composites ASA Aktie

WKN: 904953 / ISIN: NO0003067902

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hexagon Composites ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hexagon Composites ASA wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,224 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,220 NOK je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 55,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,53 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Hexagon Composites ASA für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 688,3 Millionen NOK aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -4,961 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,360 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,83 Milliarden NOK, gegenüber 4,87 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

