Hexagon Purus AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QKGG / ISIN: NO0010904923

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hexagon Purus AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hexagon Purus AS Registered präsentiert in der voraussichtlich am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,470 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 47,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,890 NOK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 47,63 Prozent auf 339,0 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 229,6 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,748 NOK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -3,510 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,36 Milliarden NOK umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,13 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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