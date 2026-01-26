Erste Schätzungen: Hexagon Purus AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hexagon Purus AS Registered äußert sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,395 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -1,370 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 441,3 Millionen NOK – ein Plus von 11,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 395,6 Millionen NOK erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,926 NOK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,670 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,12 Milliarden NOK, gegenüber 1,84 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at