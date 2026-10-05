Hexagon Purus ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A41Z0W / ISIN: NO0013751966
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05.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hexagon Purus ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hexagon Purus ASA Registered wird voraussichtlich am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -3,570 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 57,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -8,400 NOK je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 280,5 Millionen NOK – ein Plus von 14,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus ASA Registered 244,8 Millionen NOK erwirtschaften konnte.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -15,900 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -35,100 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,21 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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