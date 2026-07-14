Erste Schätzungen: Hexagon Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hexagon Registered B wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hexagon Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,920 SEK je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,04 Milliarden EUR betragen, verglichen mit 15,01 Milliarden SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,302 EUR, gegenüber 2,55 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 4,03 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 60,06 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at