Erste Schätzungen: Hexagon Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hexagon Registered B wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,109 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hexagon Registered B ein EPS von 1,25 SEK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 13 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,43 Milliarden EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 16,65 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,404 EUR im Vergleich zu 4,36 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 5,45 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 61,77 Milliarden SEK.

