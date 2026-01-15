Hexagon AB Registered b Aktie
WKN DE: A3CMTD / ISIN: SE0015961909
|
15.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Hexagon Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hexagon Registered B wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,109 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hexagon Registered B ein EPS von 1,25 SEK je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 13 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,43 Milliarden EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 16,65 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,404 EUR im Vergleich zu 4,36 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 5,45 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 61,77 Milliarden SEK.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hexagon AB Registered Shs -B-
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Hexagon Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Hexagon Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: Hexagon Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.07.25