Erste Schätzungen: Hexagon Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hexagon Registered B wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,094 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,790 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 11 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,29 Milliarden EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 14,86 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,428 EUR im Vergleich zu 2,55 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 5,48 Milliarden EUR, gegenüber 60,06 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at