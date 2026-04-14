Erste Schätzungen: Hexatronic Group Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hexatronic Group Registered lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,313 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hexatronic Group Registered 0,420 SEK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hexatronic Group Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,82 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,80 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 SEK im Vergleich zu -0,070 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 7,89 Milliarden SEK, gegenüber 7,79 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at