Hexatronic Group AB Registered Shs Aktie

Hexatronic Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNLJ / ISIN: SE0018040677

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Hexatronic Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hexatronic Group Registered präsentiert in der voraussichtlich am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,163 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,71 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,82 Milliarden SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,333 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,69 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 7,38 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,58 Milliarden SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

