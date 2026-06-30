Hexatronic Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DNLJ / ISIN: SE0018040677

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30.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Hexatronic Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hexatronic Group Registered veröffentlicht voraussichtlich am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,540 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 42,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,380 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 0,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,03 Milliarden SEK gegenüber 2,01 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,13 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,070 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 7,98 Milliarden SEK, gegenüber 7,25 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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