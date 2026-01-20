Erste Schätzungen: Hexaware Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hexaware Technologies wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,83 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hexaware Technologies ein EPS von 5,25 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,20 Prozent auf 34,76 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 23,40 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 19,36 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 134,29 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 119,74 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at