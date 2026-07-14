Erste Schätzungen: Hexcel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hexcel veröffentlicht voraussichtlich am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,574 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hexcel 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,10 Prozent auf 528,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 484,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,30 USD, gegenüber 1,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at