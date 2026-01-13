Erste Schätzungen: Hexcel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Hexcel lässt sich voraussichtlich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Hexcel die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,494 USD je Aktie gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 480,2 Millionen USD – ein Plus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexcel 474,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,73 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,59 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,88 Milliarden USD, gegenüber 1,90 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at